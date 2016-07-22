Москва, 22 июля, 2016, 16:49 — ИА Регнум. В Москве продолжают делить здания усадьбы Лопухиных (Малый Знаменский, переулок дом 3/5), не дожидаясь выводов суда. Государственный Музей Востока (ГМВ) настаивает на выселении Международного центра Рерихов (МЦР) из строения №5, хотя пока решения в чью-либо пользу не вынесено. На усадьбу, тем временем, обрушился вал проверок контрольных ведомств столицы. В МЦР, в свою очередь, обвиняют Минкультуры и ГМВ в сокрытии хищений картин Рериха.

Sigwald Усадьба Лопухиных

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Арбитражного суда Москвы, само судебное заседание по вопросу выселения МЦР перенесено на 6 сентября 2016 года.

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После первых судебных слушаний (12 июля 2016 года), противостояние музеев стало более острым, сообщил корреспонденту ИА REGNUM вице-президент МЦР Александр Стеценко. «Сейчас Музей Востока предпринимает поиски причин для того, чтобы расторгнуть договор на безвозмездное пользование строений №4 и №7. Также были инициированы всевозможные проверки наших зданий: была запущена информация, что пожарные баллоны могут взорваться. Сейчас пытаются проверить инженерные системы», — сообщил он, напомнив, что по итогам проверки на экстремизм, проводимой Минюстом РФ, никаких признаков выявлено не было.

По мнению Стеценко, участившиеся проверки (за 2016 год было проведено уже 10 ревизий) связаны с многолетними имущественными спорами. Он считает, что Министерство культуры РФ «давно намерено забрать» здания в Москве. Также, по мнению вице-президента МЦР, помимо спора о праве занимать здание, причиной конфликта являются картины Рерихов.

В своем заявлении, опубликованном на сайте МЦР, Стеценко заявил, что министр культуры Владимир Мединский, его заместитель Владимир Аристархов, директор Государственного музея Востока Александр Седов и его заместитель Тигран Мкртычев якобы могли скрывать хищения картин Рерихов из ГМВ. «Именно с этой целью ими инициирована клеветническая кампания против МЦР, направленная на дискредитацию и разрушение нашей организации», — считает он.

Комментируя заявления Александра Стеценко, Тигран Мкртычев заявил корреспонденту ИА REGNUM, что в музее готовят исковое заявление в адрес МЦР. «Вся информация будет помещена на сайте Министерства культуры и на сайте музея Востока. Обвиняемые советуются со своими юристами относительно подачи иска о защите чести и достоинства», — уточнил он, добавив, что ГМВ, в свою очередь, до сентября планирует провести еще несколько проверок занимаемых центром Рерихов строений.

«Наш музей подал в суд на МЦР с просьбой освободить строение №5, документов на владение которого у них не существует. Мы являемся оперативными управляющими строений №4, 5 и 7 и считаем, что имеем право осмотреть. Мы приходим и говорим, что хотим попасть в подвал. На что нам говорят, что этот подвал не входит в строения №4,5 и 7 и зафиксирован, как отдельно стоящее здание, и не пускают», — сообщил он.

При этом Мкртычев отметил, что согласно результатам недавней проверки Ростехнадзора, подозрения в нарушении пожарной безопасности в строениях усадьбы Лопухиных не подтвердились. «Но проверки будут продолжаться по одной простой причине, что достаточно большое количество проверок порождает одна другую. Например, выяснилось, что вот на этот подвал строения №4, куда нас не пустили, нет документов, разрешающих его строительство, — заявил он. — Они являются ненадлежащими арендаторами, и мы пытаемся доказать это».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Минкультуры РФ ранее заявили, что инициатором выселения выступает только Музей Востока: уведомление о выселении МЦР из усадьбы Лопухиных ведомство не направляло, с таким требованием выступал именно ГМВ.

Напомним, на данный момент строения № 4 и № 7 усадьбы Лопухиных находятся в безвозмездном пользовании МЦР. С ноября 2015 года здания усадьбы переданы в оперативное управление ГМВ. О строении №5 ничего не сообщалось. Усадьба находится в федеральном ведении.