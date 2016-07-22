Пекин, 22 июля, 2016, 12:09 — ИА Регнум. Британский автоконцерн Jaguar Land Rover представил удлиненную версию представительского седана Jaguar XF, продажи которого начнутся в Китае осенью 2016 г.

autohome.com.cn Jaguar XF-L

Согласно заявлению представителя автоконцерна, автомобиль будет собираться на совместном китайско-британском предприятии Chery Jaguar Land Rover в провинции Хунань. Разработанный специально для китайского рынка, Jaguar XF-L не поступит в продажу за пределами КНР, пишет «Тайпин цичэ».

Главным отличием новинки от Jaguar станет удлиненная база. Физические габариты Jaguar XF-L: 5093×1456 мм при колесной базе в 3100 мм — новый седан станет одним из самых просторных в своем классе.

Автомобиль поступит на рынок с 3 версиями двигателей: мощность 2,0-литрового турбированного мотора составит 200 л.с., «старшая» версия двигателя будет выдавать 240 л.с. Мощность 3,0 — литрового турбированного двигателя будет равна 340 л.с. Вне зависимости от комплектации Jaguar XF-L будет оснащен автоматической трансмиссией.

Официальный старт продаж намечен на сентябрь 2016 г. Стоимость новинки пока неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 20 июля стало известно, что немецкий автопроизводитель Porsche представит удлиненную версию Porsche Panamera.