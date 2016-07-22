Ярославль, 22 июля, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Общий уровень газификации Ярославской области, в соответствии с Техническим паспортом газового хозяйства, по состоянию на 01 января 2016 года составил 75,7%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Правительстве Ярославской области. Показатель не плохой, но он не устраивает региональную власть — работ по газификации, преимущественно в сельской местности, еще много.

В этом году в рамках ОЦП «Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской области» планируется газифицировать 580 домовладений. 93 из них — в деревнях Лобаниха, Мутовки, Скородумки Ярославского района — уже получили возможность подключения к распределительным сетям. Для этого построено 3,5 км газопровода. Финансирование мероприятий в размере 4,5 млн. рублей проведено за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Ход реализации программы в районе проинспектировал директор департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области Александр Кошлаков.

«В первую очередь, это важно именно для людей, потому что одной из главных целей газификации является повышение уровня и качества жизни населения: в деревнях люди топят печи — а уголь и дрова очень дороги. Кроме решения ряда финансовых проблем, природный газ обеспечит устойчивое функционирование и развитие производства — колхоз намерен создавать жилую инфраструктуру для привлечения специалистов в сфере сельхозпроизводства. Так, на территории, прилегающей к деревне Лобаниха, предприятие планирует построить 30 жилых домов», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Кошлаков.

Одновременно с этим возможность использовать энергию природного газа получило СПК «Прогресс» — крепкое сельхозпредприятие, работающее с прибылью и ежегодно увеличивающее производство и реализацию продукции: молока, картофеля, грунтовых овощей. В хозяйстве постоянно трудятся 98 человек.

Газификация станет хорошим стимулом для дальнейшей успешной работы колхоза и даст ему новые возможности для развития и привлечения квалифицированных специалистов. Директор СПК «Прогресс» Александр Потехин убежден, что сегодня природный газ просто необходим для развития села.

«Это и экономия расходов сельхозпредприятий, и создание новых инвестиционных возможностей, и улучшение жизни людей. Есть газ — приезжают люди, развивается инфраструктура, работают сельхозпредприятия. Безусловно, самим сельхозпредприятиям и жителям не потянуть расходов на газификацию. Поэтому реализация профильной региональной программы является решающим фактором в этом вопросе. Мы очень рады, что в столь непростой экономической ситуации областное правительство изыскивает возможности для реализации этих мероприятий и четко выполняет свои обязательства», — прокомментировал Александр Потехин.

И все же некоторые проблемы с газификацией остаются. Главной из них является расстояние: для газификации отдаленных районов и поселений, необходимы строительство многокилометровых межпоселковых газопроводов высокого или среднего давления, установка газорегуляторных пунктов, подведение газораспределительных газопроводов до каждого отдельно стоящего дома. А это огромные расходы.

Тем не менее, региональное правительство принимает максимальные меры для обеспечения голубым топливом как можно большего количества сельских населенных пунктов. С 2005 года в рамках сотрудничества с ПАО «Газпром» инвестиции газового гиганта в региональные программы газификации составили 2,3 млрд. рублей. Ярославская область вложила в эти проекты 2,7 млрд. рублей. На эти средства были построены межпоселковые газопроводы в Борисоглебском, Гаврилов-Ямском, Даниловском, Некрасовском, Переславском, Пошехонском, Ростовском, Тутаевском, Угличском и Ярославском районах.

Для решения проблем газификации в регионе действуют четыре областные целевые программы.

Всего в 2016 году на газификацию области запланировано 192,6 млн. рублей из консолидированного бюджета области и 87,4 млн. рублей за счет средств специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительных организаций. Планируется построить 12,4 км межпоселковых газопроводов, 39 км газораспределительных сетей, перевести на природный газ 4 котельные.

Кроме того, «Газпром» серьезно финансирует профильные программы. Однако, это финансирование невозможно без участия регионального бюджета, который в условиях экономической напряженности контролирует расходы.

В июле «Газпром» вводит в эксплуатацию новую газораспределительную сеть «Климовская». Это позволит обеспечить стабильное газоснабжение города Ярославля и Ярославского района и даст возможность получения дополнительных объемов потребления природного газа для местных предприятий и для жилищного строительства. Также новая сеть обеспечит реализацию важнейших инвестиционных проектов на территории индустриального парка «Новоселки».

Кроме того, в текущем году продолжается строительство межпоселкового газопровода Данилов — Рощино — Покров в Даниловском районе протяженностью 20,2 км, построены газораспределительные сети в селах Покров и Рощино, начато строительство межпоселкового газопровода в Некрасовском районе протяженностью 20 км: от посёлка Бурмакино до села Никольское с отводом на станцию Сахареж. Муниципальные образования подготовили проектно-сметную документацию на 35 новых объектов на общую сумму порядка 300 млн рублей.

Работа по газификации расширяет масштабы. В четвертом квартале планируется формирование областной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2017−2020 годы. Основная цель этой программы — повышение уровня газификации населенных пунктов, модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий.