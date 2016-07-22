Донецк, 22 июля, 2016, 12:04 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Донбассе боевые действия шли на Донецком, Горловском, Мариупольском и Луганском направлениях, всего зафиксировано более 70 нарушений режима прекращения огня. Об этом сегодня, 22 июля, сообщают источник в военном ведомстве ДНР, Народная милиция ЛНР и пресс-центр штаба «АТО», передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам военного ДНР, прошлой ночью под обстрел ВСУ попали позиции армии ДНР в населенных пунктах: Ясиноватая (промзона), Спартак, Васильевка, Крутая Балка, Докучаевск, Трудовское, Старомихайловка, Донецк (район «Вольво-Центра»), Сосновское, Петровское, Саханка и Коминтерново.

«Было выпущено 359 мин калибра 82 и 120 мм», — добавил военный. При этом украинские войска использовали вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Пострадавших среди мирного населения нет.

В то же время на Луганщине Народная милиция ЛНР зафиксировала четыре обстрела со стороны ВСУ. В военном ведомстве отметили, что под обстрел попали позиции ВС ЛНР на подступах к пгт Станица Луганская, в Первомайске и Калиново. При этом украинские силовики вели огонь с применением 82-мм минометов, АГС, СПГ, БМП и стрелкового оружия. «Потерь нет», — заверили в Народной милиции.

В свою очередь 22 июля спикер пресс-центра «АТО», майор ВСУ Олег Сушинский рассказал, что за прошедшие сутки ВС ДНР и ЛНР 66 раз нарушили режим прекращения огня. Он сообщил, что на Донецком направлении «эпицентром напряжения» остается Авдеевка, где противник вел огонь по украинским позициям из 120‑ и 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, под обстрел из минометов калибра 120 и 82 мм попали украинские позиции в Новоселовке Второй. По опорным пунктам ВСУ вблизи Майорска, Верхнеторецкого, Опытного и Песок ВС ДНР применили 82-мм минометы, в Луганском и Невельском — гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Сушинский отметил, что на Мариупольском направлении ВС ДНР 26 раз открывали огонь по укреплениям ВСУ, а также атаковали украинский опорный пункт в Марьинке.

«К вечеру 21 июля наш опорный пункт в Марьинке попыталась атаковать группа вражеских диверсантов в количестве до 10 человек. Получив достойный отпор от украинских воинов, ДРГ противника панически отступила. Из 120-мм минометов и гранатометов враг обстрелял защитников Широкино, 82-мм минометы и гранатометы были задействованы в Красногоровке и Марьинке, крупнокалиберные пулеметы — в Водяном и Новогригорьевке, а под Талаковкой — БМП», — сказал Сушинский. По его словам, на Луганщине зафиксировано 10 обстрелов позиций украинских войск, в частности позиции ВСУ в Станице Луганской были обстреляны из 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а из стрелкового оружия — вблизи Сизого.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ВС ДНР Эдуард Басурин заявил, что за последние сутки подразделения ВСУ 709 раз нарушили режим прекращения огня. При этом украинские войска выпустили шестьдесят три 152-мм и 122-мм артиллерийских снаряда, 261 мину калибра 120 мм и 286 мин калибра 82 мм.