Калининград, 22 июля, 2016, 12:31 — ИА Регнум.



wikimedia.org Балтийский пляж в польском Колобжеге ни чуть не лучше российского Светлогорска.

Семья из Калининградской области взыскала с туристического агентства «Отэкс-тур» 105 тыс. рублей за сорванный отдых в Польше. Инцидент произошёл в августе прошлого года. Семья Бабенко из пяти человек намеревалась провести отпуск в польском курортном городе Колобжег, расположенном на берегу Балтийского моря (в 400 километрах от Калининградской области). Любопытно, что сама семья также проживает на берегу Балтики — в российском курортном городе Пионерский.

Как сообщили сегодня, 22 июля, корреспонденту ИА REGNUM в Калининградском областном суде, женщина обратилась в «Отэкс-тур» для получения шенгенской визы для двух взрослых и трех несовершеннолетних детей, а также бронирования гостиницы. За оказанные услуги клиентка передала в турагентство 38 тыс. рублей.

После получения виз россияне пытались выехать в Польшу, однако польские пограничники отказались впустить их из-за отсутствия подтверждения бронирования гостиницы. Клиентка была вынуждена вернуться в турагентство, где ей выдали ваучер на бронирование.

Но при повторном пересечении границы и проверке бронирования номеров вся семья (в том числе два 4-летних малыша-близнеца) была задержана сотрудниками польской погранслужбы, так как факт бронирования в отеле не подтвердился. Семье отказали во въезде в Польшу, а за пересечение границы с поддельными документами оштрафовали на 800 злотых (16 тыс. рублей в момент подачи иска). Кроме того, все шенгенские визы были аннулированы с запретом въезжать в Польшу в течение трех лет.

В суде выяснилось, что выданный истице ваучер был подделан, а якобы забронированный отель не работает с этой туристической фирмой.

В итоге Светлогорский городской суд взыскал с ООО «Туристическое агентство «Отэкс-тур» 105 тыс. рублей, куда вошли потраченные средства и понесённые убытки Бабенко, а также компенсация морального вреда (10 тыс. руб.).

На данное решение «Отэкс-тур» подал апелляционную жалобу в Калининградский областной суд, однако судебная коллегия по гражданским делам признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.