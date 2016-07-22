Красногорск, 22 июля, 2016, 12:26 — ИА Регнум. Министерство чрезвычайных ситуаций предупреждает жителей столичного региона о надвигающемся шторме. Во второй половине дня 22 июля и в ночь на 23 июля в Москве и области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия: гроза со шквалистым ветром и градом. Об этом сообщается на официальных сайтах региональных управлений ведомства.

Кузьма Петров-Водкин. Ураган. 1914

Так, в Москве с 14:00 22 июля до 06:00 23 июля ожидается прохождение активного южного циклона и связанного с ним атмосферного фронта. В столице пройдут сильные дожди, местами ливни, грозы, местами град, шквалистое усиление ветра при грозе с порывами до 17−22 метров в секунду.

В Московской области, начиная с юго-востока, также прогнозируются сильные дожди и грозы с градом и шквалистым ветром.

Во время непогоды специалисты рекомендуют оставаться в помещениях с закрытыми окнами. Также стоит убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом, заранее обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб, и поставить машину в гараж, либо убрать от деревьев. Находясь на улице, необходимо обходить шаткие строения, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска.