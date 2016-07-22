Ярославль, 22 июля, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин выразил обеспокоенность ситуацией с соблюдением прав человека в СИЗО-1 города Ярославля. Заключенные жалуются на антисанитарию, плесень в камерах, жестокое обращение и невозможность довести жалобы на сотрудников СИЗО до надзорных органов. Некоторые жалобы нашли подтверждение, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в аппарате регионального омбудсмена.

В рамках проверки учреждений уголовно-исполнительной системы Сергей Бабуркин посетил СИЗО «Коровники» несколько раз в течение последней недели. Поводом для этого стала проверка информации из обращений, поступивших омбудсмену от общественных организаций, адвокатов и родственников лиц, которые в настоящее время содержатся в следственном изоляторе. В основном жалобы поступают на медицинское обслуживание, соблюдение санитарных норм в камерах, незаконное физическое воздействие, унижение человеческого достоинства.

«По информации представителя общественной организации, в камерах для лиц, следующих транзитом, влажные стены покрыты плесенью, антисанитария, не работает вентиляция, отсутствует горячая вода, не соблюдаются требования к диетпитанию, не оказывается медицинская помощь.

Кроме того, как отмечается, письменные жалобы арестованных на сотрудников СИЗО не выходят за стены учреждения. Родственники лиц, находящихся в СИЗО-1, сообщали о том, что к их близким применяется незаконное физическое воздействие и унижающее достоинство обращение. Также они пожаловались на то, что объективное расследование таких случаев администрацией изолятора не проводится, мер не принимается даже при наличии зафиксированных телесных повреждений и очевидцев», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в аппарате уполномоченного по правам человека.

На сегодняшний день СИЗО практически заполнено: при лимите в 878 человек там содержится 871 арестант. В ходе проверки Сергей Бабуркин и члены проверяющей комиссии посетили большинство камер для «транзитников», а также спецблок и карцер, пообщались с заключенными. Причем по просьбе некоторых обратившихся разговор проходил один на один с уполномоченным.

По итогам визита Сергей Бабуркин отметил, что некоторые факты, отражённые в жалобах, нашли своё подтверждение. Руководителю СИЗО и сотрудникам Управления УФСИН были представлены соответствующие замечания. Их устранение Сергей Бабуркин держит под личным контролем, отметили в аппарате уполномоченного.