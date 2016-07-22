Калининград, 22 июля, 2016, 11:53 — ИА Регнум. В Калининградскую область прибыли команды морских пехотинцев из Китая и Ирана. Как сообщили сегодня, 22 июля, корреспонденту ИА REGNUM в штабе Балтфлота, военнослужащие примут участие в международном конкурсе «Морской десант — 2016».

Штаб Балтфлота Встреча китайских военнослужащих в Калининграде

Конкурс пройдёт на полигоне «Хмелёвка» в рамках «Армейских международных игр — 2016», уточнил представитель флота.

После размещения и отдыха морпехи займутся изучением участков трассы, а также детально ознакомятся с мишенными позициями на этапе подготовки к участию в международном конкурсе.

В ближайшее время в Калининградскую область также прибудет паром с вооружением и военной техникой Национально-освободительной армии Китая, среди которых — транспортные машины и боевые машины пехоты. По договоренности с китайской стороной участники конкурса будут соревноваться на своих боевых машинах.

Кроме того, на Балтийский флот ожидается прибытие команд из Казахстана и Пакистана.