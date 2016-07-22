Тула, 22 июля, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Стенд Тульской области в рамках выставки перспективных проектов, получивших поддержку Агентства стратегических инициатив, представил президенту РФ Владимиру Путину исполняющий обязанности губернатора Алексей Дюмин 21 июля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительств Тульской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области

В частности, глава региона рассказал президенту о создании системы подготовки инженерно-технических кадров для российской промышленности. Алексей Дюмин подчеркнул, что на базе оборонного предприятия «Октава», входящего в госкорпорацию «Ростех», будет создан индустриальный креативный кластер. Он объединит детский технопарк «Кванториум» и Высшую технологическую школу.

«Кванториум» создаётся для выявления и дальнейшей поддержки технически одарённых детей. Высшая технологическая школа — для повышения квалификации рабочих сложных технических специальностей. Это будет современное, комфортное образовательное пространство для учёбы и творчества», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Алексей Дюмин сообщил и об улучшении инвестиционного климата в регионе. Так, по итогам 2015 года Тульская область заняла четвертое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

«Тульская область — один из первых регионов, внедривших региональный и муниципальный инвестиционный стандарт. Главный результат нашей работы — это снижение административных барьеров, упрощение процедур разрешений и согласований», — отметил глава региона.

В каждом районе назначены инвестиционные уполномоченные. Их задача — помощь действующим и потенциальным инвесторам.

По словам Алексея Дюмина, в Тульской области совместно с Агентством реализуется еще ряд проектов в шести различных сферах. Самый крупный из них — «Геоскан». Это создание геодезически точной 3D-модели области на основе данных беспилотной аэрофотосъемки. Успешная реализация проекта позволит кардинально улучшить проведение земельного контроля, пресечь нарушения, тем самым — повысить собираемость налогов, а также снизить затраты жителей при оформлении земли и недвижимости.

Алексей Дюмин также отметил, что совместно с Агентством стратегических инициатив в Тульской области разрабатывается Стратегия развития региона до 2035 года.

«Все проекты, реализуемые при поддержке Агентства, дают мощный импульс для социально-экономического развития области», — подчеркнул глава региона.

Посмотрев презентацию, Владимир Путин отметил, что если будут реализованы все презентованные проекты, то жизнь в Тульской области станет более качественной и интересной.