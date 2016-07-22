Грозный, 22 июля, 2016, 11:41 — ИА Регнум. В Чечне отмечают значительное улучшение показателей результатов ЕГЭ. По словам министра образования Исмаила Байханова, эти показатели стали выше от 15 до 25% в зависимости от предмета. На встрече с руководителем Чечни чиновник заявил, что такие результаты свидетельствуют об улучшении качества образования в республике, сообщили ИА REGNUM 22 июля в пресс-службе

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

В республике появилась первая 100-балльница — Аймани Кадырова, как отметил Байханов, однофамилица главы Чечни. Отличница решила поступать на физико-математический факультет Чеченского госуниверситета.

Рамзан Кадыров поручил поощрить стобалльницу денежной премией и вручить ей грамоту главы Чечни за достигнутые результаты. Кроме того, он попросил не оставлять ее без внимания и в дальнейшем, с тем, чтоб по окончании учебы она могла занять «достойное место в команде первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне в 2015 году при сдаче ЕГЭ по русскому языку преодолели минимальный порог 75% выпускников, а в текущем году их число достигло уже 87%. Математику на базовом уровне на проходной балл сдали 72% учащихся. Тогда как в прошлом году их число составило всего 55%. Русский язык на профильном уровне — более 36 баллов — в прошлом году смогли сдать всего 55% школьников. А нынешние результаты составили 74% от общего числа сдавших экзамен.