Калининград, 22 июля, 2016, 11:29 — ИА Регнум. В Калининградской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 4-летнего мальчика, растерзанного ротвейлером. Ребёнок скончался накануне в больнице города Советска от множественных рваных ран головы и тела.

Ротвеллер

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В совершении преступления подозревается владелец ротвейлера, 26-летний родной дядя мальчика.

По данным следствия, проживая в частном доме вместе с матерью, сестрой и несовершеннолетними детьми последней, мужчина содержал в своей комнате двух собак породы ротвейлер. При этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР, передвижение питомцев по дому и придомовой территории подозреваемым никак не контролировалось.

Беспрепятственное перемещение собак в жилом доме, а также выгул их во дворе происходили при отсутствии привязи и намордников. По версии следствия, именно нарушение требований закона к безопасному для людей содержанию собак, допущенные подозреваемым, привели к тому, что в день трагедии один из ротвейлеров по кличке Циклон набросился на ребёнка.

Сам подозреваемый в момент происшествия отсутствовал дома.