Екатеринбург, 22 июля, 2016, 11:41 — ИА Регнум. На Среднем Урале по факту получения тяжёлой травмы несовершеннолетним в оздоровительном центре вблизи села Покровское Каменского района возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Качели

Инцидент произошёл 19 июля. Один из отдыхающих качался на качелях на территории оздоровительного центра. В это время рядом оказался девятилетний ребёнок, который был травмирован качелями и доставлен в больницу с тяжёлой черепно-мозговой травмой. Следственными органами назначена экспертиза, которая установит тяжесть полученной травмы, а также продолжаются опросы свидетелей происшествия.

На данный момент деятельность оздоровительного центра приостановлена на 45 суток. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что входе надзорных мероприятий были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, правил пожарной безопасности.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 16 июня текущего года в Свердловской области 13-летняя девочка получила тяжёлую травму, качаясь на старых качелях. Происшествие случилось в Ревде на улице Ковельской во дворе жилого дома. Девочка вместе с подругой качалась на качелях, когда неожиданно конструкция начала падать. Одна из школьниц успела отпрыгнуть, а второй девочке качели упали на ногу. Врачи диагностировали у пострадавшей открытый перелом со смещением. В результате девочки предстоит длительный курс лечения.