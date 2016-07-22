Ярославль, 22 июля, 2016, 11:18 — ИА Регнум. В Ярославской области родилась уже четвертая в этом году тройня. 21 июля малыши и мама выписались из Перинатального центра, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Глеб, Егор и Тимофей Бакановы — первые дети в семье. Родители ждали двойню — третий малыш стал сюрпризом. Все мальчишки здоровы и уже продемонстрировали родителям свои характеры, за что и получили домашние прозвища: Мальчик-колокольчик, Капризуля и Тихоня.

Тройная нагрузка молодых родителей не пугает, тем более, что бабушки обещают активно помогать нянчиться с детьми. В финансовом плане поддержкой многодетной семье станут государственные выплаты: материнский и региональный семейный капитал, единовременная выплата при рождении одновременно двух и более детей — 40 с лишним тысяч рублей, и более 28 тысяч ежемесячно.

Подарки малышам вручило региональное отделение «Российского фонда милосердия и здоровья» — традиционные памперсы, одежда, детское питание — все в тройном комплекте.

«Тройня — это колоссальнейшая нагрузка не только на маму и на папу, но и на всю родню. Но это и море положительных эмоций. Спасибо врачам, спасибо руководству нашего замечательного центра за их такой не легкий, но благодатный труд. Поздравляю родных и близких малышей. Здоровья, молока, спокойствия! Пусть растут крепкими маленькие ярославцы!», — сказала руководитель ярославского отделения «Российского фонда милосердия и здоровья» Светлана Лягушева.