Тула, 22 июля, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Новые проекты, претендующие на поддержку Агентства стратегических инициатив, рассматривались 21 июля на расширенном заседании экспертного совета АСИ под председательством президента РФ Владимира Путина. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области, в заседании принял участие глава региона Алексей Дюмин, а также министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов, главы ряда субъектов РФ.

Управление пресс-службы правительства Тульской области

Владимир Путин, открывая заседание, отметил, что за пять лет работы АСИ поддержало около 200 проектов. АСИ помогло в реализации проектов регионов и получило срез системных проблем, с которыми ежедневно сталкивается бизнес. Итогом Национальной предпринимательской инициативы стало существенное сокращение административных барьеров.

«Рассчитываю, что запущенный вами национальный рейтинг инвестиционного климата регионов послужит серьезным стимулом для качественного улучшения условий ведения бизнеса в российских регионах. Агентство также сделало значительный шаг в формировании современной системы подготовки кадров для промышленности и экономики», — отметил Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что в рамках Национальной технологической инициативы началось формирование лидерства России на рынках будущего. Владимир Путин особо отметил, что, работая с АСИ, целые регионы выстраивают инновационные планы развития. В качестве примера он привел Тульскую область, где реализация совместных с АСИ проектов запланирована на период до 2035 года.

В ходе заседания члены совета рассмотрели новые проекты, претендующие на поддержку Агентства, по трём основным направлениям: «Новый бизнес», «Молодые профессионалы» и «Социальные проекты».

Так, в частности, был представлен проект «Наставники: не рядом, а вместе!». К реализации предлагается проект по наставничеству детей-сирот, которые готовятся выйти или уже вышли из стен детских домов. Цель проекта — помочь детям в принятие решений о выборе будущей профессии, вуза для обучения и дальнейшее оказание помощи. По мнению экспертов, выпускникам детских домов зачастую не хватает моральной поддержки, важного совета. Наставниками детей должны стать активные граждане, известные политики, спортсмены, актеры. Одним из первых дал согласие на участие в проекте врио губернатора Тульской области Алексей Дюмин.

«Мы уже начали подбирать ребят, оставшихся без попечения родителей, и формировать пул наставников. Первым в этом списке буду я, временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области», — сообщил глава региона. По словам врио губернатора, в активную фазу проект перейдет в конце августа, когда дети вернутся с отдыха.

«Считаю, что в каждом регионе такая практика должна быть. Она позволит нам решить важные социальные проблемы», — заключил Алексей Дюмин.

Участники расширенного заседания экспертного совета Агентства стратегических инициатив отдали около 87% голосов. Проект прошел одобрение экспертного совета.

Также в ходе заседания экспертного совета был представлен проект «Геоскан», позволяющий обследовать территории с применением беспилотной авиации. Проект будет реализован в Республике Татарстан и Тульской области.