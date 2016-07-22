Москва, 22 июля, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Необходимо «остановить произвол» в парке Кусково, провести расследование и наказать виновных лиц из числа причастных к вырубке деревьев, заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат Мосгордумы Николай Зубрилин (КПРФ). Он отметил, что будут повторно направлены обращения в прокуратуру, следственные органы и органы правопорядка.

comfortprestige.ru Вырубка

«Полторы недели назад я отправлял телеграммы в различные инстанции. К сожалению, пока реакции нет. Сегодня буду делать вторично. Мы будем требовать завести уголовное дело», — сообщил Зубрилин.

Депутат добавил, что происходящее в Кусково можно назвать преступлением ответственных чиновников из контролирующих органов и правительства Москвы. «Чиновников надо отправить под суд, отстранить от должности и компенсировать ущерб за счет изъятия у них личной собственности», — подчеркнул он.

По словам депутата, поступили дополнительные материалы, подтверждающие незаконность вырубки в усадьбе Кусково. В частности, в выписках из «Росреестра» подтверждается, что в парке происходит незаконный захват земли и незаконная вырубка зелёных насаждений (ст. 260 УК РФ).

«Все участки, где происходит вырубка, принадлежат городскому природоохранному бюджетному учреждению города Москвы «Московское городское управление природными территориями». Оно является балансодержателем, и территории никогда и никому не выделялись под аренду и собственность», — пояснил Зубрилин.

Читайте также: Вырубка в Кусково: общественники просят пересмотреть проект автомагистрали

В свою очередь, москвичи продолжают протестовать против вырубки леса и строительства Северо-Восточной хорды на территории парка Кусково. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM представитель инициативной группы «Спаси Вешняки» Ирина Кузнецова, жители разобрали часть установленного строителями забора.

«У строителей нет ордера на строительные работы на Первой Маевке», — отметила Кузнецова. По ее словам, в парке установлено круглосуточное дежурство общественников.

Против строительства шестиполосной трассы Северо-Восточной хорды по району Вешняки выступала и Российская Академия архитектуры и строительных наук (РААСН). Академики направили обращения в Правительство РФ, в мэрию Москвы, в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, 22 июня 2016 года в парке Кусково началась вырубка деревьев. Согласно планам властей столицы, для подготовки к строительству участка Северо-Восточной хорды (от 4-го транспортного кольца до района Вешняки) необходимо вырубить 20 гектаров. Уничтожение части лесополосы вызвало сильный общественный резонанс: жители района Вешняки, депутаты, градостроители и общественники неоднократно выступали против вырубки лесного массива.

14 июля прошли общественные слушания в московском городском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории, по итогам которого резолюция с требованиями в защиту парка направлена в администрацию президента РФ. Ранее общественники заявили, что в документации проекта по строительству Северо-Восточной хорды есть фальсифицированные данные.