Ярославль, 22 июля, 2016, 11:11 — ИА Регнум. Интернациональный трудовой лагерь «Перспектива» начал работать в Тутаеве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Агентстве по делам молодежи Ярославской области.

фото группы лагеря «Перспектива» «В контакте»

Тридцать волонтеров от 14 до 30 лет до 5 августа 2016 года будут ремонтировать школу и детский садик на левом берегу Волги в Тутаеве. В группе половина россиян, другая половина — молодежь с Тайваня и из Испании.

«В детском саду «Ленинец» они сделают косметический ремонт: покрасят стены, побелят потолки, обошьют стены гипсокартоном, заменят старые двери. Это все в помещениях учебных кабинетов, спортзала и библиотеки. Похожие работы ребятам предстоят и в школе», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM курирующий мероприятие консультант Агентства по делам молодежи Алексей Кузнецов.

Сами волонтеры живут на турбазе. Всю необходимую помощь им оказывает Агентство по делам молодежи в рамках региональной программы. Волонтерский лагерь работает в малых городах Ярославской области с 2004 года. За эти годы бывали и приключения.

«Когда волонтерили в Угличе несколько лет назад, то там был День города с постановкой «Крестьяне царя». Наши ребята — сербы, турки, корейцы, тайцы — с удовольствием и с успехом выступили в роли крестьян», — вспоминает Алексей Кузнецов.

Ярославцы тоже могут поехать волонтерами за границу. По словам сотрудника агентства, испанцы уже зазывают своих друзей-россиян поработать в Европе.