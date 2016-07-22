Киев, 22 июля, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Украине придется просить прощения у жителей Донбасса, чтобы восстановить мир на юго-востоке страны. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщила народный депутат, член фракции «Батькивщина» Надежда Савченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

«Да, нам придется прощать много чего, — сказала Савченко. — И так же нам придется просить прощения. Нужно научиться просить прощения и прощать, иначе мира не будет».

При этом народный депутат уточнила, что прощения придется просить «у той матери, которая потеряла последнего сына. Неважно, с какой стороны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывшая украинская военнослужащая Надежда Савченко, осуждённая в России на 22 года колонии, прибыла в Киев из России после помилования президентом Владимиром Путиным. В России Савченко осудили за преступления, которые она совершила в 2014 году.