Ярославль, 22 июля, 2016, 10:58 — ИА Регнум. 61 тысяча мальков — молодь стерляди переправили из Ярославля в Кострому, где выпустили в Волгу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на Рыбном заводе «Ярославский», который находится в поселке Дубки Ярославской области.

«У нас полный цикл — от икринки до икринки. Когда такие заявки возникают, а у нас есть излишки, то мы даем мальков для пополнения водных ресурсов. Это не редкий случай, но в этот раз отправили много — около 256 кг малька, средний вес каждого 3−4 грамма», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM специалисты рыбного завода.

Ответственный момент — это перевозка. Транспортировали мальков до Костромы на заводском грузовике. В цистерне должен быть определенный режим температуры воды, как на заводе. Он несколько холоднее, чем в Волге.

Расходы на трансфер мальков оплатила организация, которая ведет строительство на берегу реки. Малек был выпущен в качестве компенсации за ущерб окружающей среде. Перевозка происходила под контролем сотрудников Рыбнадзора. Сколько мальков выживет, зависит от речных хищников и от рыбаков. Вылов осетровых, занесенных в красную книгу, запрещен.