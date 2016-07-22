Санкт-Петербург, 22 июля, 2016, 10:47 — ИА Регнум. Пострадавшая в результате теракта в Ницце 14 июля жительница города Гатчина Ленинградской области Галина Соколова планирует потребовать от французского правительства компенсацию. Об этом заявила ее дочь Юлиана, сообщает Life.ru.

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По словам дочери, ее мать после теракта находилась в состоянии шока, поэтому не смогла сделать этого во Франции, но теперь, по возвращении домой, будет добиваться компенсации от французского правительства через генконсульство Франции в Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне женщина вернулась в сопровождении дочери в Санкт-Петербург после разрешения на перелет, полученного от французских медиков. На скорой пострадавшую увезли в Ленинградскую областную клиническую больницу, где она пройдет обследование. Власти Ленобласти обещали оказать любое содействие в реабилитации пострадавшей женщины.

Галина Сололова 25 лет работает в гатчинском предприятии «Тепловые сети». Путевку в Европу ей подарила дочь на 60-летие. Ранее пострадавшая находилась в госпитале Ниццы с повреждениями позвоночника, сотрясением мозга и переломом ребер.

Напомним, 14 июля на Английской набережной в Ницце 31-летний мужчина на грузовике протаранил толпу людей, ждавших фейерверка в честь Дня взятия Бастилии. Террорист проехал, сбивая людей, два километра, прежде чем его застрелили полицейские. По официальным данным, погибли 84 человека, более ста человек были ранены. Среди погибших — две российские гражданки, среди пострадавших — пять граждан РФ. Ответственность за теракт в Ницце взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России решением суда).