Архангельск, 22 июля, 2016, 10:34 — ИА Регнум. Пять человек объявили голодовку в архангельском следственном изоляторе №1. Ожидающие своей участи по «тяжким» статьям дали письменные заявления об отказе приема пищи. Четверо из них обвиняемые, один осужденный.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УФСИН, обвиняемые мотивировали свой отказ несогласием с проведением в отношении них следственных мероприятий. Осужденный принял данное решение в связи с помещением его в карцер за нарушение правил внутреннего распорядка. Жалоб на условия содержания и действия администрации от них не поступало.

По информации УФСИН, все протестующие содержатся в разных камерах и проходят по разным уголовным делам.

Ежедневно отказавшиеся от приема пищи осматриваются медицинским работником, их здоровью ничего не угрожает.