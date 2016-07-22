Чебоксары, 22 июля, 2016, 10:29 — ИА Регнум. Восстановить повреждение опорных плит на Сурском мосту в Порецком районе Чувашии планируется в течение двух недель. Такие сроки озвучили в Минтрансе республики. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве, определена подрядная организация, которая приступила к работам по ликвидации ЧП.

cap.ru С выездом на место проведено экстренное совещание районной комиссии по ЧС по Порецкому району под руководством министра транспорта Михаила Резникова

Частичное обрушение моста через реку Сура произошло 20 июля на 143+931 км автомобильной дороги Чебоксары-Сурское. «Произошло обрушение части бетона (пролетной плиты), примыкающего к одному из деформационных швов и береговой опоре. По всей длине деформационного шва образовались отверстия шириной от 10 до 20 см», — сообщалось в релизе муниципалитета. Наместе разрушения временно уложены железобетонные плиты.

В настоящее время на мосту работают спасатели и автоинспекторы. Движение организовано по одной полосе, ограничено движение для большегрузных транспортных средств. В Минтрансе Чувашии сообщают, что определена подрядная организация, которая приступила к работам по ликвидации разрушения. «Восстановить повреждение опорных плит в месте деформации шва моста и опоры планируется в течение двух недель», — заверяют в министерстве транспорта Чувашии.

По данным министерства, мост через Суру в Порецком районе введен в эксплуатацию в 1970 году, его длина составляет 455,3 метра. Последний капитальный ремонт проведен в 1992 году, очередные ремонтные работы запланированы в 2017 году.

Отметим, что это уже второе ЧП в Чувашии в этом году с обрушением моста. В апреле в селе Калинино Вурнарского района размыло земляную дамбу на реке Большой Цивиль.

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