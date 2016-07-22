Москва, 22 июля, 2016, 10:26 — ИА Регнум. Соглашение между Российской Федерацией и Королевством Бахрейн о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, президент РФ внес в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Стороны обязуются на взаимной основе и при соблюдении указанных в документе условий передавать друг другу лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве их гражданства. Государство исполнения приговора обеспечивает продолжение отбывания наказания осужденным в соответствии со своим законодательством.

Соглашением определяются условия передачи осужденных, устанавливаются требования к форме и содержанию запросов о передаче и ответов на них, порядок исполнения запросов.

Согласно документу, в передаче может быть отказано, если государство вынесения приговора считает, что передача осужденного могла бы нанести ущерб его суверенитету, безопасности, общественному порядку или иным существенным интересам. В передаче может быть отказано также в случае, если осужденный не выполнил какие-либо финансовые обязательства, вытекающие из приговора, или не получены достаточные, по мнению государства вынесения приговора, гарантии выполнения таких обязательств.

Прописано, что после передачи осужденный не может быть привлечен к уголовной ответственности или осужден в государстве исполнения приговора за те же деяния, которые повлекли назначение наказания в государстве вынесения приговора.

Соглашение подписано в Москве 15 декабря 2015 г. в целях развития международно-правовой базы российско-бахрейнского сотрудничества по вопросам передачи лиц, осужденных к лишению свободы, и будет способствовать защите прав и законных интересов российских граждан.