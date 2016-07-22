Вашингтон, 22 июля, 2016, 11:20 — ИА Регнум. В период 2016—2017 годов мировые нефтегазовые игроки планируют сократить инвестиции на $370 млрд. Об этом стало известно в четверг, 21 июля, из отчета компании Wood Mackenzie.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Основная доля сокращений пришлась на нефтегазовую отрасль на континентальной территории Соединенных Штатов. Вложения уменьшились на $150 млрд, то есть в три раза больше, чем в любой другой стране. Исключение составила лишь Аляска. Как отметил аналитик компании Джини Один, наиболее серьезные сокращения средств коснулись компаний, которые производят нефть на сланцевых месторождениях Bakken, находящееся в Северной Даконе, и Eagle Ford, расположенное в Техасе. Здесь сокращения инвестиций достигло 36%.

Напомним, что с 2014 года цены на «чёрное золото» упали более чем в два раза. В начале текущего года цена обвалились даже ниже $25 за баррель. Так, рентабельность нефтепроизводства в разы сократилась. И падение цен на нефть стало основной причиной, по которой произошло резкое уменьшение капвложений со стороны мировых нефтегазовых компаний.

В отчете Wood Mackenzie подчеркивается, что американские месторождения Midland и Delaware являются самыми перспективными в стране. Во-первых, потому что значительная часть скважин расположена на лучших участках. Во-вторых, потому что здесь имеется много неразработанных мест, где затраты на добычу должны быть намного ниже, чем в любом другом регионе США.

Что касается сланцевой нефти, то, как объясняет Один, произошло ослабление связей между количеством работающих нефтедобывающих установок и объёмом производства. По словам эксперта, наблюдается только некоторое сокращение производства, в то время, как «все ожидали коллапса добычи сланцевой нефти вслед за прекращением бурения новых скважин».

По этому поводу ранее писало ИА REGNUM. Минэнерго США (EIA) дало свой прогноз о ситуации в августе 2016 года с американской сланцевой нефтью. Как считают аналитики, добыча этого вида топлива уменьшится на 2,1%. Основываясь на количестве действующих буровых установок в каждом нефтяном секторе, EIA пришло к выводу, что в августе текущего года добыча сланцевой нефти достигнет 4,553 млн баррелей, при том, что в июле составило 4,652 млн баррелей. Производство сланцевого газа тоже снизится — на 0,9% и составит 2286,25 млн кубометров газа в сутки.

Падение производства сланцевой нефти в США напрямую связано с сокращением добычи на большей часто американских месторождений, говорится в отчете. В будущем ожидается, что меньше всего станут добывать на техасских месторождениях Eagle Ford, так как здесь производство упало уже на 48 тыс. баррелей в сутки. В связи с чем на это месторождения пришлись основные инвестиционные сокращения.

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Отметим, что с 2014 года сокращение капитальных вложений происходит не в первый раз. Низкие цены на нефть заставили мировые компании сократить инвестиции в разведку и добычу на миллиарды долларов и в 2014 году, и в 2015. В конце января прошлого года глава французской Total Патрик Пуянне в интервью газете Mond заявил, что в 2013 году инвестиции в эксплуатацию месторождений составляли $28 млрд, в 2014 — на два миллиарада долларов меньше. В 2015 году капвложения планировалось сократить на 10%, на 30% уменьшить вложения в разведку новых месторождений.

В 2015 году сокращения инвестиций коснулись и американскую ConocoPhillips. Только за январь она уменьшала вложения два раза. Предполагалось, что компания снизит капвложения на 20%.