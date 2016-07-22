Москва, 22 июля, 2016, 09:38 — ИА Регнум. Центральный банк России (ЦБ РФ) с 22 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Кредит-Москва», сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Данное решение, отмечает ЦБ РФ, принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

«При неудовлетворительном качестве активов банк «Кредит-Москва» (ПАО) неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски, — говорится в сообщении. — Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила полную утрату собственных средств (капитала) банка».

Отметим, что по величине активов на 1 июля кредитная организация занимала 285-е место в банковской системе России.