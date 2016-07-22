Берлин, 22 июля, 2016, 09:34 — ИА Регнум. В фильме Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный» есть сцена, в которой главный герой отказывается прекращать террор со стороны ордена опричников, а когда ребенок называет его «грозным царем (языческим — прим. ИА REGNUM)», то Николай Черкасов в образе Иоанна отвечает: «С этого момента я буду грозным». Президент России Владимир Путин сейчас соответствует этому моменту в фильме Эйзенштейна. Его все более бесконтрольные карательные органы репрессируют обедневших граждан. Кто может, те бегут или вывозят свои сбережения из страны, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

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Как пишет газета, Путин ввел новое драконовское антитеррористическое законодательство, которое полностью узаконивает произвол репрессивных органов. За ненасильственныую «экстремистскую» деятельность, в том числе критику церкви или элиты, а также за недонесение о преступлении можно будет оказаться в тюрьме, а возраст уголовной ответственности будет снижен до 14 лет. К 2018 году телекоммуникационные компании должны будут в течение шести месяцев сохранять интернет-данные и записи телефонных разговоров. А метаданные придется хранить целых три года, что приведет к кратному увеличению стоимости интернет‑ и мобильной связи. Политически незадачливый кремлевский царь, который в последнее время часто попадает впросак, хочет, чтобы его боялись. Интернет-пользователи уже боятся открыто выразить свое мнение в социальных сетях, а родители должны опасаться за своих детей-подростков. Предприниматели трепещут перед проверками.

В России принято уже более ста репрессивных законов. Десять лет назад писатель Владимир Сорокин предугадал подобный сценарий в своем мрачном романе «День опричника», в котором причудливо сочетаются архаичное государство — ГУЛАГ с современными технологиями управления и контроля. В результате заключенные — как и в случае сохранения данных — должны платить еще дороже, живописует ужасы российской жизни FAZ.