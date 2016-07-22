Вашингтон, 22 июля, 2016, 09:28 — ИА Регнум. За первые шесть месяцев 2016 года на Земле зафиксированы новые температурные рекорды, поэтому 2016-й год может стать самым теплым за всю историю систематических наблюдений за погодой, сообщает женевская штаб-квартира Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Ванг Гог. Пейзаж с домом

Кроме того, ВМО указывает, что арктический лед таял раньше и быстрее обычного, а содержание двуокиси углерода, способствующей глобальному потеплению, достигло новых высот. Этот показатель превысил в 2016 году символический уровень 400 частей на миллион. В июне он вырос почти до 407 частей на миллион, что на четыре единицы больше, чем год назад.

Кроме того, июнь 2016 года стал 378-м подряд месяцем, в течение которых средняя температура на планете превышала 20 градусов Цельсия. Последний раз средний показатель температуры ниже 20 градусов фиксировался в декабре 1984 года.

По данным Национального управления США по исследованиям океанов и атмосферы (NOAA), используемым ВМО, температура поверхности суши и океанов в январе-июне 2016 года превысила на 1,05 градуса среднегодовые величины ХХ века, побив предыдущий рекорд 2015 года, превысивший эти величины на 0,2 градуса.

При этом метеорологи отметили исключительную слабость снежного покрова в Северном полушарии, а арктический лед покрывает лишь 40% площади, покрытой им в конце 70-х — начале 80-х годов.