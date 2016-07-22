Орск, Оренбургская область, 22 июля, 2016, 09:13 — ИА Регнум. В восточном Оренбуржье суд вынес приговор четырем скинхедам. Жители Орска и Новотроицка в возрасте от 17 до 24 лет организовали экстремистскую группу и совершили нападение на жителя Орска — выходца из среднеазиатских стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Анжелика Линькова.

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Следствием и судом установлено, что двое орчан на втьсречах с молодежью пропагандировали экстремистские идеи. С 2010 по декабрь 2011 года в их экстремистскую группу вошли двое жителей Новотроицка.

Четверо приверженцев экстремистского движения 18 ноября 2011 года совершили в Орске акцию экстремистской направленности в отношении мужчины — выходца из среднеазиатских стран. Скинхеды напали на 23-летнего жителя Орска неславянской внешности. Мужчине наносили удары битой и ножом. Благодаря своевременной медицинской помощи мужчина выжил.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники центра по противодействию экстремизму Управления МВД России по Оренбургской области. Личности нападавших были установлены в 2015 году.

В зависимости от роли каждого два жителя Орска и два жителя Новотроицка признаны виновными в участии в экстремистском сообществе, возбуждении ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, по мотивам национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

Приговором суда молодым людям назначены наказания от 10 месяцев до четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.