Москва, 22 июля, 2016, 09:01 — ИА Регнум. В Москве задержаны двое подозреваемых в стрельбе в кафе на юге города, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Гильзы

Инцидент произошел в одном из кафе на Каширском шоссе. Неизвестные начали стрелять в помещении, а затем скрылись на двух автомобилях — BMW X6 и Mercedes-Benz.

Подозреваемых задержали в ходе введенного плана «Перехват», они доставлены в отдел полиции. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.