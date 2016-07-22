Токио, 22 июля, 2016, 08:59 — ИА Регнум. Японская компания Funai Corporation, которая на данный момент являлась последним в мире производителем видеокассет, закрывает производство. Такое решение, как передает Sputnik, приняли руководители завода.

capitalismisfreedom.com Видеокассета

«Завод окончательно прекратит работу в конце июля, — говорится в сообщении. — Руководство компании объяснило свое решение «затруднениями при поиске комплектующих».

Отмечается, что в последние годы продажи видеокассет в мире значительно упали. Так, в 2015 г. было продано лишь 750 000 видеокассет.