Барнаул, 22 июля, 2016, 08:57 — ИА Регнум. В алтайском казино сменился собственник

Кругом вода: алтайское село Михайловка

В компании «Алти», которая остается единственной, кто ведет стройку в алтайской турзоне «Сибирская монета», сменился собственник. Основным владельцем доли в 70% стал Владимир Кутьев, гендиректор компании «Горно-Алтайск нефтепродукт», которая входит в кузбасскую группу «Инрусинвест». Структуры «Инрусинвеста» также развивают на Алтае по франшизе сеть АЗС «Лукойл» и рестораны «Макдоналдс», — об этом 20 июля сообщает «Коммерсантъ».

Один из основных владельцев «Алти» Владимир Журавков (40%) вышел из числа собственников. Издание также выяснило, казанский игорный девелопер «Роял тайм групп» также планирует реализовать проект строительства казино и отеля в «Сибирской монете».

«Мы имеем статус резидента этой зоны, арендуем там земельный участок 15 га», — говорит директор по маркетингу ООО «Роял тайм менеджмент» Валерий Сапарин. Он рассказал «Ъ», что объем инвестиций в проект составит не менее 1,1 млрд руб.: «На строительную площадку выйдем или осенью текущего года, или уже весной 2017 года. Считаем, что сегодня есть хорошие предпосылки для развития игорного бизнеса: турпоток на Алтай ежегодно растет».

По данным краевого управления по туризму, турпоток в 2014 году на Алтае составил 1,6 млн человек, в 2015 году — 1,9 млн. В 2016 году планируется, что он превысит 2 млн человек.

Больше золота

В регионе стали больше добывать золота на 7%. Только за первые 6 месяцев 2016 года золотодобытчики сумели найти почти 360 килограммов. До конца года планируют добыть около тонны этого металла. Об этом 22 июля сообщает телекомпания «Катунь-24».

Серебра в крае стало меньше. Пока удалось отыскать 10 тысяч 300 килограммов, к 2017 году объем увеличится до 18 тонн, — отмечается в сюжете телекомпании.

Федеральные дотации помогут повысить МРОТ

Алтайский край получит из федеральной казны 434,4 млн. рублей для сбалансированности регионального бюджета. Эти деньги распределят муниципалитетам и краевым учреждениям, в том числе на то, чтобы они могли безболезненно повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ), — об этом 19 июля сообщает ИД «Алтапресс».

Как уточнили издательскому дому в комитете администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике, полученные из федерального бюджета средства направят на поддержку муниципальным образованиям и краевым учреждениям на повышение МРОТ с 1 июля 2016 года и выполнение социальных обязательств.

ИД «Алтапресс» напоминает, что после повышения МРОТ 1 июля многие прогнозировали еще большее снижение заработных плат. Профсоюзы опасались, что ситуация может стать катастрофической. Потенциальные риски в интервью altapress.ru подтверждал и губернатор края Александр Карлин: «Ситуация с учительскими зарплатами может осложниться в случае повышения МРОТ. Это может привести к недостатку средств на стимулирующие доплаты и свести на нет практически все реформаторские усилия».

Выделение этой суммы региону позволит избежать перераспределения средств внутри краевого бюджета и внутри бюджетных организаций. Не произойдет дальнейшего сокращения и оптимизации системы и стимулирующей части фондов оплаты труда, — отметил издательскому дому председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов Владимир Бабушкин.

«Если б я был главой Центробанка»

Губернатор Алтайского края Александр Карлин 22 июля опубликовал в своем блоге новую запись. Посвящена она популярному проекту Центробанка, где граждане России предлагают варианты изображений на новых банкнотах номиналами 200 рублей и 2 тыс. рублей.

«Ели бы я был Председателем Центробанка России, я бы обязательно поместил на одну из российских купюр памятник В.М. Шукшину на Пикете. Считаю памятник гениальной работой выдающегося русского скульптора Вячеслава Клыкова. Наряду с бескрайней пашней, всемирно известными курортами Белокурихи, бирюзовыми ожерельями Катуни памятник в Сростках олицетворяет Алтайский край, делает его узнаваемым в масштабах страны. В разгар Всероссийских Шукшинских дней на Алтае, когда вся думающая Россия поднимается на Пикет за Шукшинской правдой, становится особенно очевидным, что талантливая скульптура Клыкова в Сростках — один из ярких, узнаваемых, дорогих сердцу образов нашей Родины. Его знают, любят, берегут в памяти все, кто хоть единожды поднимался на Пикет», — пишет глава региона.

Он убежден, что с этим предложением у Алтайского края были бы неплохие шансы попасть в «финансовую историю страны».

Рейс под запретом

К огорчению барнаульских туристов, чартерный рейс из Новосибирска в Турцию, который должен был состоятся 21 июля, не вылетел по расписанию. Об этом 19 июля сообщило ИА «Амител».

Туристам предложено перебронироаться на более позднее даты. В частности, называется 23 июля. «Наши туристы не пострадали от закрытия Турции. У них и у нас еще есть время для того, чтобы переориентироваться на другие направления, перенести даты», — пояснила директор турагентства «ГЛЭМ-ТУР» Ольга Ришко.

Скончался гендиректор ФНПЦ «Алтай» Александр Жарков

О скоропостижной кончине на рабочем месте генерального директора предприятия «ФНПЦ «Алтай» Александра Жаркова 20 июля сообщила газета «Бийский рабочий». По данным ИА «Банкфакс», возможной причиной смерти мог стать сердечный приступ.

«Последние две недели руководитель оборонного предприятия провел в больнице, лишь недавно вернувшись к своим обязанностям. По предварительным данным, смерть наступила около 15:00 прямо на рабочем месте», — отмечает информагентство.

Из биографии почетного гражданина Бийска известно, что за последние годы под его руководством с 2000 года на базе «ФНПЦ «Алтай» появился интегрированный научно-производственный комплекс, в состав которого входят Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН, филиал Бийского технологического института, Всероссийская ассоциация разработчиков технологий и производителей теплоизоляционных материалов из минерального сырья, Российско-Индийский центр научно-технического сотрудничества. В 2001 году Александр Жарков выступил инициатором и на протяжении пяти лет являлся организатором работ по присвоению Бийску статуса наукограда.

Рубцовск остался без горячей воды

Рубцовск полностью остался без горячей воды. Но если отключения в северной части города в ближайшее время подачу воды восстановят по графику, то в южной — воды нет с 14 июня. При этом её не включили ни в первый обещанный срок — 28-го июня, ни во второй — 20-го июля, — сообщают 21 июля корреспонденты телепроекта «Наши новости».

Проблемы с подачей горячей воды в южную часть города связаны с тем, что Алтайэнергосбыт в июне отключил подачу электричества «Рубцовским тепловым сетям» из-за долгов. Последние не могут в полном объёме погасить долги, потому что им, в свою очередь, должна «Инвестиционно-девелоперская компания», прежний инвестор Южной тепловой станции. Впрочем, и сами рубцовчане должны чуть меньше 75 миллионов рублей. Как сообщает рубцовская газета «РТВ-3», сейчас администрация города, Алтайэнергосбыт и РТС ведут тройственные переговоры по возобновлению подачи электричества и, как следствие, горячей воды. Оговорен и срок — 1 августа.

Карлин и его команда

Алтайские единороссы сформировали окончательные списки кандидатов в депутаты Алтайского Заксобрания по краевому избирательному округу и 34-м одномандатным округам. Это произошло 21 июля в ходе второго этапа местной партийной конференции: подробности в тот же день сообщило ИА «Банкфакс».

«Региональный партсписок как и ожидалось, возглавил губернатор Алтайского края Александр Карлин, список одномандатников в целом совпал с результатами майских праймериз, а вот в когорте лидеров территориальных групп появилось несколько персонажей, неожиданных даже для осведомленных партийце», — извещает информагентство.

По мнению главы региона, авторитет и опыт «партии власти» в Алтайском крае позволят получить «рабочее» большинство в обновленном АКЗС. При этом единороссы заинтересованы не только в численной победе на выборах, но и в том, чтобы они прошли максимально «чисто».

«Я бы хотел категорически отмежеваться от утверждения о том, что мы, как ведущая политическая сила, устраиваем конфронтационный режим взаимодействия с другими политическими партиями. Мы намерены прислушиваться к конструктивной критике», — заявил Карлин. Отвечая на вопрос корреспондента ИА «Банкфакс», комфортно ли ему оказаться во главе обнародованного партийного списка, губернатор ответил, что в данном случае речь идет не о его личном комфорте.

«Объединенные демократы по неволе»

ИА «ПолитСибРу» 19 июля пишет о решении конференции Алтайской краевой организации партии «Яблоко» идти на выборы в Законодательное собрание «под брендом «Яблоко» — объединенные демократы».

«Действительно ли алтайским демократам «удалось консолидировать свои силы» и есть ли эти силы? За всю историю краевого Законодательного собрания «Яблоко» единожды было представлено в нем и было это 20 лет назад. У ПАРНАСа есть один депутат на весь край — Анатолий Вытоптов в Барнаульской городской Думе. Да и тот решил связать свое ближайшее политическое будущее с «Единой Россией» — участвовал в праймериз и пойдет в Заксобрание от партии власти. «Партия прогресса» вообще не имеет права участвовать в выборах, так как у нее на сегодняшний день нет регистрации Минюста. Что касается «гражданских активистов», то Константин Емешин в этом году уже успел поучаствовать в единороссовских праймериз, а Сергей Горр — кандидат в гражданский совет при фракции КПРФ в Госдуме. Вот такой «мультикультурализм» получается», — иронизирует в статье «Объединенные демократы по неволе» редактор ИА «ПолитСибРу» Дмитрий Негреев.

Он пришел к выводу, что объединение алтайских «демократов» — вынужденная мера.

Рэкет по-новоалтайски

В Новоалтайске задержали преступную группу, которая держала в страхе местных предпринимателей. Подробности 22 июля сообщают корреспонденты программы «Вести-Алтай».

Обыски в Новоалтайске прошли сразу по нескольким адресам. Оперативники подозревали нескольких жителей города в совершении корыстных и корыстно-насильственных действий.

В переводе с языка следствия — задержанных считают членами банды, которая вымогала у местных предпринимателей деньги и занималась воровством металла. Один из задержанных оказался ранее судимым по 158 статье, части два. Во время обыска было изъято большое количество сигарет и чая — товаров, которые пользуются спросом в местах заключения. Кроме того у пятерых задержанных было изъято 5 автомобилей, крупная сумма денег, 23 мобильных телефона, планшеты, ноутбуки и документы, — отмечается в сюжете алтайских тележурналистов.

У кого ключи от сейфа?

Члены Каменской избирательной комиссии были уличены в замене анкетных данных кандидатов: об этом 21 июля сообщает газета «Каменске известия» («КИ»).

Как следует из доклада сотрудника департамента внутренней политики администрации края Виктории Земка, во время работы комиссии был выявлен факт замены и внесения изменений в отдельные документы, представленные гражданами, изъявившими желание участвовать в конкурсе. Как выяснилось, произошло это между заседаниями комиссий, в то время, когда документы находились на хранении в Камне. Доступ к сейфу, где лежали материалы кандидатов, имели только местные члены конкурсной комиссии. Замена анкетных данных обнаружена у двух кандидатов, — отмечается в заметке «КИ».

Озвучивать фамилии причастных к инциденту не стали. «Единственное, что могут в данной ситуации представители администрации края, это вынести урок и больше не работать на доверии с представителями с мест. Все документы обязательно будут копироваться и параллельно храниться в краевом центре», — отмечают казанские журналисты.

Кругом вода

На этой неделе от проливных дождей пострадали несколько городов и сёл края, — об этом 22 июля информируют корреспонденты программы «Вести-Алтай».

В райцентре Шипуново выпало 4 месячных нормы осадков. В результате дождевая вода перестала впитываться в почву и, одновременно с этим, резко поднялся уровень подземных вод. На сегодняшний день в Шипуново подтоплены подвалы 32 жилых домов и более 80 приусадебных участков. Село находится в низине, из-за этого на улицах и в огородах жителей образовались настоящие озера. В райцентре сейчас работают спасатели и специалисты местных коммунальных служб. Более половины месячной нормы осадков выпало в Бийске и в райцентре Троицкое. Также на этой неделе сильным ливнем размыло дорогу в Шелаболихинском районе.

Корреспонденты программы «Наши новости» («НН») 21 июля рассказали, как приходит в себя после наводнения поселок Батурово. Его жители рассказывают, что потоки воды были такой силы, что вместе с надворными постройками уносило домашнюю птицу и скот.

«Сейчас батуровцы думают, как без продовольственных запасов овощей и мяса будут встречать зиму. Ведь, тех телят и поросят, что не погибли теперь нечем кормить — пшеница и сено намокли и начали гнить. Откачивать воду из погребов и подполов, восстанавливать заборы, вывозить принесенные водой с деревенской помойки вещи помогают только спасатели», — говорится в сюжете «НН».