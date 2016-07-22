Нью-Йорк, США, 22 июля, 2016, 08:48 — ИА Регнум. В первом туре голосования на пост генерального секретаря ООН, состоявшемся накануне, 21 июля, победил бывший премьер-министр Португалии Антониу Гутерриш. Второе место занял экс-президент Словении Данило Тюрк, сообщает Agence France-Presse.

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Отметается, что голосование тайное, и результаты его официально не оглашаются. Голосование проводится с целью определить предпочтения членов Совета Безопасности ООН, чтобы произвести дальнейший отбор кандидатов.

В первом туре приняли участие 12 кандидатов. Кроме Гутерриша и Тюрка в выборах участвовали болгарский дипломат, генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, лидер Лейбористской партии Новой Зеландии, администратор Программы развития ООН Хелен Кларк, министр иностранных дел Аргентины Сусана Малькорра, вице-премьер Словакии Мирослав Лайчак и экс-премьер-министр Черногории Игор Лукшич.

Также в голосовании участвуют бывшие министры иностранных дел Македонии (Срджан Керим), Молдавии (Наталья Герман), Сербии (Вук Еремич) и Хорватии (Весна Пусич). Ещё один кандидат — бывший исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН по изменению климата Кристиана Фигерес (Коста-Рика).

Стоит отметить, что в настоящее время генеральным секретарём ООН является южнокорейский политический деятель Пан Ги Мун, занимающий эту должность с 2007 года. Его уход в отставку произойдёт в конце 2016 года — по окончании пятилетнего срока.

Генеральный секретарь ООН назначается по рекомендации Совета Безопасности Генеральной Ассамблеей ООН. Любой из пяти постоянных членов Совета может при голосовании применить право вето. Генерального секретаря выбирают на пять лет.