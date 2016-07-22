Владивосток, 22 июля, 2016, 08:57 — ИА Регнум. Лососевая путина в 2016 году для Приморского края стала аномальной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. По его словам, в ТИНРО-Центре буквально не успевают оформлять новые квоты: вместо 1,3 тысячи тонн выделено уже 3,8 тысячи тонн. В целом по Дальнему Востоку эксперты ожидают объёма в 400 тысяч тонн рыбы.

Рыбная лавка Снейдерс Франс

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Лососевая путина для Дальнего Востока, по мнению президента Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья, является событием знаковым. Основной объём выловленной рыбы идёт на внутренний рынок и замещает запрещённую к ввозу в Россию искусственно выращенную сёмгу и форель, которая прежде поставлялась из Норвегии.

За последние годы лососевая путина на Дальнем Востоке колеблется от 350 тысяч до 500 тысяч тонн, рекордный год с 550 тысячами тонн был в 2009. В Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья предполагают, что в 2016 году объём по ДФО будет не менее 400 тысяч тонн.

«Очень интересно лососевая путина складывается в Приморском крае. Этот субъект в принципе не является лососевым. Этот год особенный, я бы даже сказал, аномальный. Мы выделяли 1,3 тысячи тонн на вылов — это уже для Приморского края много. Потом мы 1 тысячу тонн прибавили, и сейчас ещё 1,5 тысячи тонн прибавили. То есть в этом году предприятия, которые занимаются промыслом лосося, покажут очень хорошие результаты. Мы не помним такого за последние 10, а может быть и 20 лет», — заявил Георгий Мартынов.

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По словам эксперта, проблем с выделением квот как для промышленников, так и для коренного населения, нет, поскольку по Дальнему Востоку была разработана качественная система их распределения.

«Она складывается примерно так: первое — наука определяет, сколько можно выловить. И если эти цифры превышаются, тут же увеличивается вылов. В местном порядке наука (прим. ред., — региональные институты и отделения ТИНРО-Центра) делает подтверждающие документы и отправляет их во всероссийский ТИНРО-Центр, там их рассматривают, а затем анадромные комиссии при администрациях субъектов принимают решение о выделении дополнительных объёмов вылова. Всё это происходит в течение суток или двух», — подчеркнул спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день исторический максимум наука обещает в рамках лососевой путины для Сахалинской области. Местные власти рассматривают возможность по ускорению доставки рыбопродукции в центральную часть страны, а рыбаки-любители тем временем получили возможность легально рыбачить на острове на традиционных местах отдыха.