Омск, 22 июля, 2016, 08:23 — ИА Регнум. В Бурятии 22 июля зарегистрировано четыре действующих лесных пожара на общей площади 268 га в Прибайкальском и Северо-Байкальском районах. Еще четыре очага локализовано на общей площади более 1,8 тыс. га в Баргузинском, Кабанском, Прибайкальском, Северо-Байкальском районах.

Пожар в лесу

Как сообщили ИА REGNUM в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), за прошедшие сутки в регионе обнаружено два возгорания на общей площади 10 га в Северо-Байкальском районе. Оба очага возникли из-за гроз. 22 июля в этот район планируют доставить дополнительные силы парашютистов-пожарных Забайкальской базы авиационной охраны лесов.

Борются с пожарами в Бурятии 452 человека. Применяется 50 единиц тяжелой и лесопожарной техники. Авиационная группировка состоит из 11 воздушных судов.

Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 564 очага, общая площадь, пройденная огнем, составляет более 122 тыс. га. На большей части территории республики продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 21 июля в Бурятии было зарегистрировано пять действующих пожаров на общей площади более 2 тыс. га в Кабанском, Баргузинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском районах.