Брюссель, 22 июля, 2016, 08:18 — ИА Регнум. Европейский союз (ЕС) считает недопустимыми меры, которые принимают власти Турции после неудавшейся попытки государственного переворота в стране. Об этом, как передает Reuters, заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

hurriyet.com.tr Мятеж в Турции

По ее словам, реакция официальной Анкары относительно действий против мятежников подрывает фундаментальные демократические свободы.

«То, что мы (власти ЕС) видим, особенно в сфере университетов, СМИ, судебной системы — неприемлемо», — добавила Могерини.

Как передавало ИА REGNUM, попытка военного переворота в Турции была совершена в ночь на 16 июля. На улицы крупных городов вышли многочисленные отряды с бронетехникой. Мятеж не удался, к утру преданные властям Турции военные полностью восстановили контроль над ситуацией в стране. По последним данным, в результате мятежа погибли около 300 человек.

По подозрению в причастности к попытке переворота задержаны 10,4 тыс. человек, из них арестовано 4 тыс. 60 человек, в их числе 103 генерала.

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