Сент-Луис, США, 22 июля, 2016, 08:21 — ИА Регнум. Американские ученые из университета Вашингтона в Сент-Луисе составили первую полноценную карту связей в коре человеческого мозга и выявили более сотни ранее неизвестных сегментов нервной системы, контролирующих речь, зрение и координацию движений, сообщает журнал Nature.

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Работа проводилась с целью выяснения взаимосвязей разных частей головного мозга человека в рамках проекта Human Connectome Project. Его бюджет равен $ 38,5 млн, а исследованию подвергали мозг 1200 добровольцев.

Обработав результаты четырехлетних исследований нейробиологи составили первую полноценную карту коры головного мозга, разделенную на 180 участков, отличающихся по функциям, физиологическим свойствам и соединением с разными регионами мозга.

Авторы исследования надеются, что новая карта коры мозга поможет выделить и полноценно изучить участки, отвечающие за членораздельную речь и прочие уникальные и до сих пор неизученные черты человека.