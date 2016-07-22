Ростов-на-Дону, 22 июля, 2016, 08:05 — ИА Регнум. Игру четырех футболистов смогут оценить в новом сезоне болельщики ФК «Ростов». Мастерство на футбольной арене продолжат демонстрировать в стане жёлто-синих защитник Сесар Навас, нападающий Дмитрий Полоз и полузащитники — Игорь Киреев и Хорен Байрамян. Спортсмены продлили свои контракты с клубом, сообщили ИА REGNUM 22 июля.

fc-rostov.ru ФК «Ростов» в сезоне 2015/16

Детали продления контрактов не разглашаются. Неизвестен также срок договорных обязательств.

Отметим, что накануне донской губернатор Василий Голубев вручил региональные награды наставнику «Ростова» Курбану Бердыеву и игрокам. Глава региона пожелал команде выйти в основной раунд Лиги чемпионов УЕФА, а также пообещал команде «всяческую помощь и поддержку».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июля подопечные туркменского специалиста встретятся на ростовском стадионе «Олимп-2» с бельгийским «Андерлехтом». Матч пройдет в рамках третьего отборочного раунда самого престижного европейского клубного футбольного турнира. Старт продаж билетов был дан накануне. Очередь за билетами растянулась на десятки метров.