Краснодар, 22 июля, 2016, 07:56 — ИА Регнум. В Краснодаре сгорел склад электротоваров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС 22 июля, инцидент произошел накануне днем в здании по улице Российской.

23.mchs.gov.ru Пожар на складе в Краснодаре

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 13:38. Прибывшие на место огнеборцы установили, что огнем охвачено почти 1 тыс. кв. метров площади. Осложняла ситуацию и существовавшая угроза распространения пожара.

Час спустя возгорание на складе с электрооборудованием удалось локализоваться. Однако, по уточненной информации, площадь пожара оказалась больше в разы — 2,5 тыс. кв. метров. Ликвидировать открытое горение пожарные смогли только к 18:31, а к 21 часу возгорание было полностью потушено.

С огнем в общей сложности спасатели боролись восемь часов. При тушении двое пожарных получили тепловой удар, скорая помощь доставила их в больницы города. По информации руководителя пресс-службы МЧС, их состояние врачи оценили как удовлетворительное. Всего ликвидации пожара было задействовано 86 человек и 30 единиц техники.

Напомним, горели складские помещения в Краснодаре и в ночью на 15 января текущего года. Пожар произошел на улице Чехова. Огонь охватил 350 кв. м. На ликвидацию возгорания потребовалось 2,5 часа.