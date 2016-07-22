Москва, 22 июля, 2016, 07:55 — ИА Регнум. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом россиянка Елена Исинбаева может завершить свою спортивную карьеру в случае недопуска российских легкоатлетов на соревнования в Рио-де-Жанейро. Об этом известная спортсменка сообщила, отвечая на вопросы интернет-пользователей соцсети «ВКонтакте».

sportsphoto.com Елена Исинбаева

«В случае отказа Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу допуска российских спортсменов на Игры я уже не вижу смысла продолжать свои тренировки», — прокомментировала спортсменка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 июля Спортивным арбитражным судом (CAS) в Лозанне был отклонен иск Олимпийского комитета России (ОКР) и 68 российских легкоатлетов к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) с требованием допустить российских спортсменов к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро.

Окончательное решение по данному вопросу примет Международный олимпийский комитет (МОК).

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