Токио, 22 июля, 2016, 07:47 — ИА Регнум. Японское правительство направило в суд иск в отношении губернатора Окинавы (остров архипелага Рюкю) Такэси Онага. Поводом для обращения в суд стала отмена чиновником разрешения на строительство американской военной базы в районе Хэноко (город Наго, префектура Окинава), сообщает Киодо.

scoopnest.com Военная база США в Окинаве

В иске содержится требование отменить решение Онага, которое Токио считает незаконным. Ранее разрешение на строительство новой американской базы в Хэноко было выдано предшественником Онага.

Центральные власти Японии и местная администрации Окинавы находятся в состоянии конфликта из-за разногласий по вопросу строительства военной базы.

В начале 2016 года обе стороны подали взаимные судебные иски в связи с тем, что ранее было решено перенести военную базу в район Наго. Затем иски были отозваны, но окончательное решение найдено не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня стало известно, что против строительства военной базы США на Окинаве настроены 84% населения острова. На острове в данный момент уже находится несколько американских военных баз, и многие местные жители недовольны этим.

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