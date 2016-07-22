Вашингтон, 22 июля, 2016, 07:21 — ИА Регнум. Американские власти в ответ на запрос Анкары по выдаче проживающего в США турецкого оппозиционера Фетхуллаха Гюлена предложили направить в Турцию помощь — своих представителей. Об этом сообщил представитель Госдепартамента США Джон Кирби на брифинге накануне, 21 июля.

hondudiario.com Фетхуллах Гюлен

Журналисты обратились к Кирби с вопросом об экстрадиции Гюлена, которую требуют турецкие власти, считая этого оппозиционного деятеля одним из организаторов попытки военного переворота, осуществлённой в ночь на 16 июля. Кирби ответил, что для экстрадиции необходимы основания, и чтобы разобраться в этом вопросе, в Турцию можно направить американских специалистов.

«Мы предложил им помощь в обработке запроса о выдаче, даже послать команду туда, если бы они согласились», — сказал Кирби.

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Напомним, военный переворот в Турции не удался. В ходе столкновений в Анкаре и Стамбуле погибли более 290 человек, более двух тысяч человек получили ранения.