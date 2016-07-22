Москва, 22 июля, 2016, 07:14 — ИА Регнум. С 22 июля текущего года Российская Федерация (РФ) возобновляет авиасообщение с Турцией, которое ранее было прервано из-за попытки переворота в этой стране. Об этом сообщается на сайте Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс РФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Табло рейсов в аэропорту

«После получения от турецкой стороны заверений о безотлагательно принятых мерах повышенной безопасности нахождения российских граждан в аэропортах и на территории Турецкой Республики с 22 июля возобновляется регулярное сообщение для всех авиакомпаний, осуществляющих вылеты с территории РФ в Турцию», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 16 июля в Турции была совершена попытка государственного переворота. На улицы крупных городов страны вышли многочисленные отряды военных с бронетехникой.

Госпереворот не удался, к утру преданные президенту Турции Реджепу Эрдогану силовики полностью восстановили контроль над ситуацией в стране. По последним данным, в результате столкновений в Анкаре и Стамбуле погибли более 290 человек, около 1500 человек получили ранения.

16 июля Минтранс РФ временно запретил авиаперевозчикам РФ совершать регулярные рейсы в Турцию в связи с попыткой военного мятежа в стране.

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