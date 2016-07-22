Москва, 22 июля, 2016, 07:12 — ИА Регнум. В четверг, 21 июля, баррель Brent подешевел на 2,2%, до $46,04. Возврат цен к $46 опять разрушил планы «быков». Дорожающий доллар и избыток предложения нефти сдерживают активность покупателей.

marketwatch.com Нефть

С 7 июля по нефти формируется боковой коридор между уровнями 45,88 и 48,55. Поддержка по Brent образовалась около уровня 46 долларов. Сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе в данный момент сдерживает продавцов.

В пятницу, 22 июля, будут опубликованы данные от Baker Hughes по числу работающих буровых установок в США. Несколько недель подряд их число увеличивается. Если доллар продолжит укрепляться, а нефтяные буровые установки увеличатся, то, скорее всего, не удастся избежать снижения цен на нефть до $44,50. Возвращение котировок к $47,30/50 станет позитивным сигналом для покупателей.