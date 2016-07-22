Москва, 22 июля, 2016, 07:03 — ИА Регнум. В четверг, 21 июля, доллар США и евро усилили рост против российского рубля. По итогам дня доллар превысил отметку 64 руб., евро — 71 руб. Дневные потери рубля к иностранным валютам составили по 1%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Трейдеры покупают валюту в течение трёх дней на разговорах, что власть применит меры по снижению курса национальной валюты. А стимулировала вчерашние покупки валюты дешевеющая нефть.

Импульс к ослаблению рубля придал российский президент Владимир Путин на встрече с Дмитрием Медведевым, на которой он обратил внимание на укрепление рубля. На следующий день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о «тонких настройках» курса рубля для поиска баланса поддержки различных секторов экономики. Вчера на чрезмерное укрепление рубля пожаловался помощник президента России Андрей Белоусов.

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Сегодня, 22 июля, в Азии нефть марки Brent торгуется по 46,30 (+0,58%). Пока нефть торгуется выше 46 долларов, укрепление доллара будет затруднено.

С 7 июля, как по нефти начал формироваться боковой коридор между уровнями 45,87 и 48,55, рубль на время потерял связь с нефтью. Это объясняется конвертацией валюты для дивидендных и налоговых выплат. В четверг корреляция между рублём и нефтью на часовом периоде за последние 24 часа восстановилась и достигла значения 0,98.

Вербальными интервенциями чиновникам удалось остановить укрепление рубля. Но чтобы говорить о переломе нисходящей тенденции, курсу доллара необходимо закрепиться выше 67 руб.

Доллар/рубль с апреля (94 дня) находится в коридоре с ценовым диапазоном 7,18% (4,50 руб.). Чтобы спекулянты начали закрывать длинные позиции по доллару, нужно выйти вверх из этого коридора. Для этого покупателям необходимо пройти зону 64,75−65,00 руб. Если 22 июля доллару удастся закрыться выше 64 руб., то в понедельник, 25 июля, возрастут риски вернуться к отметке 65 рублей. Налоговый период завершается, поэтому поддержка для рубля ослабнет.