Барнаул, 22 июля, 2016, 06:34 — ИА Регнум. В рамках реализации государственной программы Алтайского края «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2014—2020 годы будет направлено более 700 млн рублей, в том числе 158 млн рублей за счет средств федерального бюджета, привлеченных по программе «Экономическое развитие и инновационная экономика». Об этом сообщает региональное управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Малый бизнес

«Заключены соответствующие соглашения между Министерством экономического развития Российской Федерации и Администрацией Алтайского края о предоставлении субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая фермерские хозяйства», — поясняют чиновники.

Известно, что малый бизнес может рассчитывать на средства федерального бюджета по таким направлениям, как: частичная компенсация затрат, связанных с приобретением оборудования; возмещение части затрат по заключенным договорам лизинга техники и оборудования; грантовая поддержка начинающих субъектов предпринимательства; обеспечение деятельности объектов инфраструктуры поддержки экспорта, кластерных инициатив, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в целях оказания ими информационно-консультационных услуг бизнесу; поддержка ремесленной деятельности и социального предпринимательства; другие направления.

Это позволит оказать государственную поддержку не менее 432 субъектам малого и среднего предпринимательства.