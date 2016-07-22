Берлин, 22 июля, 2016, 03:08 — ИА Регнум. Учитывая нынешние события в Турции, в Германии поставили под сомнение целесообразность т.н. «предвступительной помощи» ЕС для Анкары, передает Die Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Вице-президент бундестага Йоханнес Зингхаммер в интервью Süddeutsche Zeitung назвал помощь Турции издевательством и потребовал немедленного замораживания платежей.

Текущие политические тенденции в Турции доказывают, что помощь была «совершенно неэффективной», говорит Зингхаммер.

Т.н. «предвступительная помощь» оказывается странам, с которыми Евросоюз ведет переговоры о членстве. Ее цель — облегчить приспосабливание стран-кандидатов к европейским стандартам.