Лондон, 22 июля, 2016, 00:20 — ИА Регнум. Amnesty International считает, что ввод чрезвычайного положения в Турции может стать откатом в защите прав человека, передает ABC News.

diletant.media Ятаган

Правозащитная организация полагает, что решение правительства приостановить Европейскую конвенцию о правах человека в течение трех месяцев является «пугающим предвестником того, что должно произойти».

Специалист Amnesty International по Турции Эндрю Гарднер заявил, что турецкое правительство не должно использовать режим ЧП в качестве предлога для подавления мирного инакомыслия.

После неудавшегося госпереворота 15−16 июля около 60 тысяч работников государственного сектора были уволены, и около 10 тыс. человек, в основном солдат и судей, попали под арест.