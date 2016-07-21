Минск, 22 июля, 2016, 00:13 — ИА Регнум. Перспективы дальнейшего взаимодействия при реализации инфраструктурных проектов в Белоруссии, в том числе с привлечением финансовых структур Европейского союза обсудили21 июля зампред Совмина постсоветской республики Анатолий Калинин и глава представительства Всемирного банка в Белоруссии Ян Чул Ким, сообщает пресс-служба СМ РБ. Ян Чул Ким отметил тесную работу правительства постсоветской республики со Всемирным банком, а также качество строительных работ на участке автомобильной дороги «М-5 Минск — Гомель», реконструкция которой осуществлялась при непосредственном участии Всемирного банка. Вместе с Калининым он обсудил вопросы реализации проектов в сферах транспорта и жилищно-коммунального хозяйства, финансирование которых осуществляется за счет кредитных средств Всемирного банка: модернизация транзитного коридора «М-6 Минск — Гродно», комплексное обращение с твердыми отходами, а также развитие систем водоснабжения и водоотведения.Особое внимание было уделено подготовке к активной фазе реконструкции автомобильной дороги «М-6 Минск — Гродно». Правительство Белоруссии направило на рассмотрение Всемирного банка предложения по финансированию проектов строительства станций обезжелезивания, перевод Минска на водоснабжение из подземных источников, создание мощностей по производству альтернативного топлива из твердых коммунальных отходов и перевод котельных на местные виды топлива.Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября 2014 года Александр Лукашенко во время переговоров с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Средней Азии Лорой Так заявил: «Не исключаю, что над деятельностью Всемирного банка довлеют некие политические факторы. Но то, что Всемирный банк является наименее политизированной финансово-экономической структурой, — это факт. Об этом говорят те проекты и программы, по которым мы с вами сотрудничаем». В то время ВБ финансировал пять программ в постсоветской республике, в том числе по обращению с ТБО, развитию систем водоснабжения и водоотведения и модернизация автомобильной дороги «Минск — Гомель».

пресс-служба правительства Белоруссии Глав представительства Всемирного банка в Белоруссии Ян Чул Ким

В феврале 2016 года Евросоюз резко сократил применение санкций к чиновникам и госпредприятиям Белоруссии, учитывая политику официального Минска в 2015 году. В условиях очередного кризиса, наличие которого Александр Лукашенко традиционно отрицает, официальный Минск запросил финансовую помощь от МВФ и других потенциальных кредиторов, однако реальную помощь оказала лишь Россия прямо и косвенно через ЕФСР.