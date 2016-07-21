Гавана, 21 июля, 2016, 23:59 — ИА Регнум. 20 июля исполнился год восстановлению дипломатических отношений Кубы и США. В день празднования годовщины Кубу посетила делегация организации «Пасторы за мир». Исполнительный директор этой межконфессиональной организации Гейл Уокер заявила, что одной из задач их деятельности является устранения ограничений на торговлю и поездки американцев на остров. По ее мнению, исключение Кубы из списка стран-спонсоров терроризма, открытие посольств в столицах двух стран, а также восстановление дипломатических отношений являются важными достижениями в последние годы. Тем не менее, еще многое предстоит сделать, поскольку экономическая, торговая и финансовая блокада, введенная против Кубы более полвека назад, всё ещё остается в силе, пишет Cuba Debate.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дело в шляпе

Экономическая, торговая и финансовая блокада Кубы со стороны США остается в силе. Такое решение недавно одобрила нижняя палата Конгресса США. Причем в проект закона о бюджете был включен ряд поправок, призванных усилить жесткие меры, принятые 54 года назад, писало ранее ИА REGNUM