Ла-Пас, 21 июля, 2016, 23:12 — ИА Регнум.



tabi.photographybolivia Пограничный пост. Боливия

На текущей неделе министерство иностранных дел Чили заявило, что откажется от соглашения с Боливией о дипломатических визах. Президент Боливии Эво Моралес отметил, что его страна не последует примеру Чили, сообщает La Radio del Sur.

Новый, на сей раз дипломатический, конфликт между Боливией и Чили возник после частного визита министра иностранных дел Боливии Давида Чокеуанка в чилийские порты. Глава МИД Боливии выявил факты дискриминации по отношению к боливийским дальнобойщикам после посещения портов Арика и Антофагаста, комментирует Prensa Latina.

В свою очередь, чилийские власти назвали этот визит, который не был согласован с МИД Чили, «вопиющим хамством», передавало ранее La Radio del Sur.

Напомним, что в апреле с.г. Эво Моралес объявил о своем решении передать еще один иск против Чили в Международный суд в Гааге. На сей раз речь идет о «речном споре» — об использовании вод реки Силала. Кроме этого, Боливия сейчас предпринимает активные шаги и для возвращения выхода к морю. Как сообщало ранее ИА REGNUM, сейчас территориальный спор между Боливией и Чили находится в компетенции Гаагского суда



