Минск, 21 июля, 2016, 22:50 — ИА Регнум. Межправительственной белорусско-казахстанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству возложена миссия углубления отношений между двумя постсоветскими республиками. Об этом 21 июля на открытии XII заседания межправкомиссии заявил первый зампред Совмина Белоруссии Василий Матюшевский.

пресс-служба правительства Белоруссии

Матюшевский констатировал большую плодотворность встречи, а также конструктивный и глубокий диалог по перспективным темам. Он заявил: «Сотрудничество с Республикой Казахстан для нас приоритетнейшая тема. Президенты двух стран заложили мощный фундамент в этих взаимоотношениях. На межправительственную комиссию возложена важная роль в углублении двусторонних отношений».

Товарооборот Казахстана и Белоруссии в 2015 году рухнул на 40% к уровню 2014 года, сказано в официальном сообщении. Однако, по мнению Матюшевского, у постсоветских республик есть все необходимые инструменты для наращивания взаимной торговли.

«Белорусская сторона нацелена на реализацию проектов, отвечающих потенциалу наших стран», — заявил чиновник.

Члены комиссии рассмотрели развитие торгово-экономического сотрудничества двух республик и обсудили ход выполнения «дорожной карты» на очередной двухгодичный период. В СМ РБ проинформировали: «Ключевым вопросом повестки дня стало развитие сотрудничества в области машиностроения и производственной кооперации. Также обсуждены перспективы сотрудничества в области сельского хозяйства, транспорта и логистики, проектирования и строительства, космической и энергетической сферах, науки и технологии, образования, спорта, туризма. Прошли встречи и переговоры представителей белорусских и казахстанских бизнес-кругов, казахстанская делегация посетила промышленные объекты Гомельской области».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля в Минске посол Казахстана Ергали Булегенов и замминистра иностранных дел Белоруссии Валентин Рыбаков обсудили перспективы взаимодействия постсоветских республик с учётом предстоящего членства Казахстана в СБ ООН. По оценкам экспертов, обсуждавшимся ранее проектам промышленной кооперации Белоруссии и Казахстана уже не суждено сбыться, поэтому Минск и Астана предпочитают говорить о дружбе, уважении суверенитета, взаимной поддержке в ООН и тому подобном.