Правительства Казахстана и Белоруссии обсудили «дорожную карту»
Минск, 21 июля, 2016, 22:50 — ИА Регнум. Межправительственной белорусско-казахстанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству возложена миссия углубления отношений между двумя постсоветскими республиками. Об этом 21 июля на открытии XII заседания межправкомиссии заявил первый зампред Совмина Белоруссии Василий Матюшевский.
Матюшевский констатировал большую плодотворность встречи, а также конструктивный и глубокий диалог по перспективным темам. Он заявил: «Сотрудничество с Республикой Казахстан для нас приоритетнейшая тема. Президенты двух стран заложили мощный фундамент в этих взаимоотношениях. На межправительственную комиссию возложена важная роль в углублении двусторонних отношений».
Товарооборот Казахстана и Белоруссии в 2015 году рухнул на 40% к уровню 2014 года, сказано в официальном сообщении. Однако, по мнению Матюшевского, у постсоветских республик есть все необходимые инструменты для наращивания взаимной торговли.
«Белорусская сторона нацелена на реализацию проектов, отвечающих потенциалу наших стран», — заявил чиновник.
Члены комиссии рассмотрели развитие торгово-экономического сотрудничества двух республик и обсудили ход выполнения «дорожной карты» на очередной двухгодичный период. В СМ РБ проинформировали: «Ключевым вопросом повестки дня стало развитие сотрудничества в области машиностроения и производственной кооперации. Также обсуждены перспективы сотрудничества в области сельского хозяйства, транспорта и логистики, проектирования и строительства, космической и энергетической сферах, науки и технологии, образования, спорта, туризма. Прошли встречи и переговоры представителей белорусских и казахстанских бизнес-кругов, казахстанская делегация посетила промышленные объекты Гомельской области».
Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля в Минске посол Казахстана Ергали Булегенов и замминистра иностранных дел Белоруссии Валентин Рыбаков обсудили перспективы взаимодействия постсоветских республик с учётом предстоящего членства Казахстана в СБ ООН. По оценкам экспертов, обсуждавшимся ранее проектам промышленной кооперации Белоруссии и Казахстана уже не суждено сбыться, поэтому Минск и Астана предпочитают говорить о дружбе, уважении суверенитета, взаимной поддержке в ООН и тому подобном.